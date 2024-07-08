Племенную рыбу освободят от индивидуального маркирования

Групповое маркирование и учет хотят разрешить применять к племенным рыбе и другим объектам аквакультуры. Наличие индивидуальных меток будет обязательным только для осетрообразных рыб.

Правительство готовит изменения требований к маркированию и учету сельскохозяйственных животных. Проект постановления, размещенный Минсельхозом на портале regulation.gov.ru, исключает необходимость индивидуального маркирования племенных рыб и других объектов аквакультуры животного происхождения. Для них предлагаетсяприменять групповое маркирование и учет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас групповой порядок действует для товарной рыбы, которая не является племенной. В пояснительной записке Минсельхоза отмечается, что при индивидуальном маркировании рыб возникают трудности при установке микрочипов. По оценке министерства, корректировка требований позволит «оптимизировать процесс маркирования и учета указанных видов животных», а также снизить «издержки лиц, занимающихся их содержанием, выращиванием и реализацией».

Изменения не затронут племенных осетрообразных рыб. Они по-прежнему будут подлежать индивидуальному маркированию и учету с момента перевода в ремонтно-маточные стада или в других случаях по желанию владельца.

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