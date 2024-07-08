Рыбные грузы планируется отправить в рамках субсидируемых перевозок по Северному морскому пути

Первый в 2024 г. субсидируемый каботажный рейс по Северному морскому пути стартует 23 июля. Запланирована и перевозка рыбной продукции.

Рейс начнется из Архангельска по маршруту Певек — Корсаков — Находка — Магадан — Петропавловск-Камчатский — Певек — Мурманск.

Судно компании «Совфрахт» вмещает 25 тыс. фрахтовых единиц. Предварительная загрузка рейса как из Архангельска на восток, так и из Находки на запад составляет 100%, рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития. Это продукты питания и рыбная продукция, стройматериалы, техника.

Сейчас ведется работа по подтверждению предварительных заявок и заключению договоров на морскую перевозку.

Напомним, что механизм предоставления субсидий из федерального бюджета для стимулирования перевозок грузов по Северному морскому пути правительство предусмотрело в 2022 г. В дальнейшем программа господдержки была распространена на новые порты.

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