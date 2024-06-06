Какими документами предстоит руководствоваться пользователям рыболовных участков

Для реализации принятого в июле 2023 г. закона об электронных торгах в рыбной отрасли и рыболовных участках уже вышло шесть из десяти подзаконных актов. Это документы, которые будут определять правила не только для промышленности, но и для других видов рыболовства.

Напомним, что федеральный закон от24 июля 2023 г. № 384 предусматривает изменения по двум ключевым направлениям. Во-первых, новые принципы закрепления рыболовных участков. В том числе при соблюдении ряда условий пользователи получают возможность перезаключить договор на РЛУ на новый срок без конкурсов и аукционов.

Во-вторых, предусматривает перевод аукционов в рыбной отрасли в электронный формат: так будут распределяться доли квот на вылов и новые или неперезакрепленные рыболовные участки (конкурсная процедура по РЛУ оставлена только для коренных малочисленных народов).

В апреле Fishnews уже публиковал информацию о первых трех документах, принятых для реализации нового закона. С этого времени вышло еще три важных постановления.

Так, правительство утвердило правила организации производственного контроля. Они описывают, каким образом пользователь участка должен организовать работу по предупреждению и выявлению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Постановлением правительства от 28 мая 2024 г. № 693 утверждены новые Правила организации и проведения конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком. Этот документ будет использоваться для распределения участков в целях традиционного рыболовства КМНС.

Постановлением правительства от 31 мая 2024 г. № 740 определены Правила подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком. Здесь предусмотрены алгоритмы для разных случаев: для закрепления без торгов, по итогам конкурса и по итогам аукциона.

Ожидается выход еще четырех документов, в том числе о правилах определения и взимания платы за перезакрепление участка без торгов.

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