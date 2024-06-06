Новости
На рыболовных участках ведется в том числе промысел тихоокеанских лососей

Какими документами предстоит руководствоваться пользователям рыболовных участков

Для реализации принятого в июле 2023 г. закона об электронных торгах в рыбной отрасли и рыболовных участках уже вышло шесть из десяти подзаконных актов. Это документы, которые будут определять правила не только для промышленности, но и для других видов рыболовства.

Напомним, что федеральный закон от24 июля 2023 г. № 384 предусматривает изменения по двум ключевым направлениям. Во-первых, новые принципы закрепления рыболовных участков. В том числе при соблюдении ряда условий пользователи получают возможность перезаключить договор на РЛУ на новый срок без конкурсов и аукционов.

Во-вторых, предусматривает перевод аукционов в рыбной отрасли в электронный формат: так будут распределяться доли квот на вылов и новые или неперезакрепленные рыболовные участки (конкурсная процедура по РЛУ оставлена только для коренных малочисленных народов).

В апреле Fishnews уже публиковал информацию о первых трех документах, принятых для реализации нового закона. С этого времени вышло еще три важных постановления.

Так, правительство утвердило правила организации производственного контроля. Они описывают, каким образом пользователь участка должен организовать работу по предупреждению и выявлению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Постановлением правительства от 28 мая 2024 г. № 693 утверждены новые Правила организации и проведения конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком. Этот документ будет использоваться для распределения участков в целях традиционного рыболовства КМНС.

Постановлением правительства от 31 мая 2024 г. № 740 определены Правила подготовки и заключения договора пользования рыболовным участком. Здесь предусмотрены алгоритмы для разных случаев: для закрепления без торгов, по итогам конкурса и по итогам аукциона.

Ожидается выход еще четырех документов, в том числе о правилах определения и взимания платы за перезакрепление участка без торгов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Василий СОКОЛОВ

Система организации рыболовства прошла большой путь

Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей ЯКОВЛЕВ

Заместитель руководителя Росрыболовства

Андрей ЯКОВЛЕВ

Работаем над открытием новых рынков и расширением доступа к промысловым запасам

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Практика принудительного лишения квот стала серьезной угрозой

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошо, когда экспорт — это возможности, а не зависимость

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

Концепт пульта управления рыболовным судном, представленный АО «Концерн «НПО «Аврора» на отраслевых выставках. Фото предоставлено компанией

Чек-ап для судовых систем

Специалисты «НПК Морсвязьавтоматика» готовы взяться за отделку судна любого типа. Фото предоставлено пресс-службой компании

«НПК Морсвязьавтоматика»: композитные решения для оснащения судов

Fishnews организовал круглый стол «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы»

Как страховая защита могла бы помочь рыбной отрасли

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.