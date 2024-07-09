СМИ: Норвегия ужесточает правила для российских рыбаков

Норвежское правительство решило ввести новые ограничения для рыболовных судов РФ. Им установили предельный срок пребывания в Тромсё, Ботсфьорде и Киркенесе, пишут зарубежные СМИ.

Это единственные норвежские порты, которые пока частично открыты для промыслового флота РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам министра юстиции и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Эмили Энгер Мель, полиция в Тромсё, Ботсфьорде и Киркенесе усилит инспекции судов РФ в сотрудничестве с таможней, также для них ужесточат требования по срокам пребывания.

Ранее российские рыбацкие суда могли находиться в трех портах королевства портах фактически бессрочно, осуществляя выгрузку уловов или смену экипажа. Теперь же время их пребывания будет ограничено пятью рабочими днями или семью днями, включая выходные и праздничные, отмечают иностранные СМИ.

По их данным, с момента предыдущей стоянки российского судна в порту должно будет пройти не менее трех дней. Также флоту РФ судам разрешат доступ только к определенным терминалам или причалам, пишет зарубежная пресса.

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