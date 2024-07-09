Координационный совет: Для рыболовства оперативность регулирования — это жизненно важно

Правила рыболовства определяют ежедневные условия работы отрасли и очень важно, чтобы эти документы могли своевременно меняться, подчеркнули в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций ДВ. Сейчас непонятно, как актуализировать правила с учетом новой методики Минэка.

Вопросы внесения изменений в правила рыболовства обсуждались на очередной встрече Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, проходившей на площадке Fishnews Online.

Процедуры корректировки правил уже не раз становились темой встреч координационного совета, в составе которого работают руководители рыбохозяйственных ассоциаций Камчатки, Приморья, Сахалинской области, Хабаровского края.

На этот раз отраслевики подняли проблему: как оперативно вносить изменения в правила с учетом требований, которые действуют к прохождению документами процедуры оценки регулирующего воздействия.

Механизмы ОРВ в свое время вводились для борьбы с избыточными барьерами для бизнеса — в самых разных отраслях экономики. Но оказалось, что у проверки предлагаемых документов на риски для предпринимательства есть и оборотная сторона — это время, которое уходит на прохождение процедур для выпуска документов.

В 2022 г. органы власти и бизнес-сообщество совместными усилиями добились, чтобы правила рыболовства были выведены из-под общих требований к вступлению регулирующих документов в силу. Но вопросы по-прежнему остаются.

Теперь непонятно, как вносить изменения в важнейший для рыбаков документ с учетом положений новой методики Министерства экономического развития — от 1 февраля 2024 г. № 54. Она устанавливает объемные список издержек, которые должны оцениваться при проведении ОРВ.

Очень важно, чтобы решение вопрос оперативного внесений изменений оставалось в центре внимания госорганов, в чем ведении находится рыбная отрасль, — Минсельхоза и Росрыболовства, отметили на встрече координационного совета.

Также очень важно, чтобы специфику работы рыбной отрасли учитывали и другие государственные органы, обратили внимание в КС.

«Для правил рыболовства должна быть возможность оперативного изменения. Работа рыбаков круглосуточная, ежедневная. Если не вносить оперативно изменения, то и рыбалки не получится», — прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

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