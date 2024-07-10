Для пользователей электронного рыболовного журнала запустили чат-бот
Центр системы мониторинга рыболовства и связи ввел в опытную эксплуатацию чат-бот для технической поддержки в работе с электронным рыболовным журналом. В дальнейшем возможности этого сервиса обратной связи планируется расширить.
К чат-боту могут обратиться пользователи водных биоресурсов, осуществляющие промышленное рыболовство при помощи судов. После опытной эксплуатации и отладки чат-бот заменит собой действующий чат технической поддержки ЭРЖ, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ЦСМС.
«Обращения в чат-бот принимаются в режиме 24/7 и регистрируются автоматически, после чего можно отследить статус обращения и получить ответ специалиста технической поддержки», — рассказали в Центре.
В дальнейшем планируется предусмотреть возможности через чат проверять статус получения ССД и запрашивать квитанцию, получать быстрые ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
При этом в ЦСМС отметили, что готовы принимать предложения по работе бота.
Напомним, что с 1 декабря 2023 г. применение ЭРЖ на промысле стало обязательным (для ряда случаев при этом предусмотрели исключения).
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