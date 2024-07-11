Крабовые квоты остались без покупателя

На аукционе 11 июля предполагалось продать доли квот вылова крабов в Дальневосточном бассейне, при это покупатель должен был взять на себя инвестиционные обязательства по строительству в России судна.

Новый аукцион по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях признан несостоявшимся. На участие в торгах не поступило заявок, говорится в протоколе заседания аукционной комиссии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, покупателям предлагался один лот — комплект, включающий доли квот вылова стригуна опилио в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.

Эти лимиты, распределенные в первую волную крабовых аукционов, и изъятые согласно судебному решению по иску заместителя генпрокурора РФ к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц. Мотивировка — незаконный иностранный контроль в стратегической отрасли.

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