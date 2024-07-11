Приморье избавляется от судов-«утопленников»

В Приморском крае работы по федеральному проекту «Генеральная уборка» вошли в активную фазу, они ведутся в районе бухты Витязь и острова Рейнеке. Всего в этом году планируется поднять и утилизировать 11 затонувших судов.

«В акватории острова Рейнеке плавсредство уже полностью поднято. В бухте Витязь поднята и разобрана зверобойная шхуна, которую на 90% уже вывезли для утилизации. Еще одну шхуну удалили из воды на 70%», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

Специалисты краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства подчеркнули, что проект позволяет избавиться от экологически опасных объектов. В первую очередь упор идет на те из них, которые влияют на безопасность судоходства.

«В крае ведется серьезная работа. За последние два года из акваторий региона поднято и утилизировано 16 затонувших объектов. Это буксиры, рыболовецкие траулеры, плавдоки, маломерные суда. В целом в акваториях Приморья покоится порядка 80 таких плавсредств», — рассказали в ведомстве.

По данным властей региона, в этом году проект затронет сразу шесть территорий: район бухты Витязь; акваторию острова Попова в районе причала морских пассажирских перевозок в проливе Старка; устье реки Объяснения в акватории порта Владивосток; акваторию острова Рейнеке; акваторию порта Находка; береговую линию бухты Новик острова Русский.

Кроме того, по инициативе бизнеса затонувшие объекты поднимают в бухте Труда на Русском.

Компания-подрядчик, которая занимается подъемом судов, среди основных трудностей отмечает удаленность и большой разброс объектов, а также необходимость в разных методах работ.

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