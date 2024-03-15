Приморье готовится к новой атаке на «подводный флот»

В Приморском крае в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» за два года подняли 16 затонувших судов. В планах на нынешний год — удалить еще 11 таких объектов, в том числе восемь по госконтрактам.

Только в бухте Труда на острове Русский извлекли 12 объектов, в заливе Владимира в районе морского порта Ольга подняты буксир и рыболовецкий траулер, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Также из воды в бухте Диомид поднят плавдок, в заливе Стрелок — маломерное судно.

«В текущем году соответствующую работу проведут в бухтах островных территорий Владивостока, Хасанского округа и Находки», — отметили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В минтрансе подчеркнули: по данным мониторинга портовых служб, в акваториях Приморского края находятся порядка 80 различных объектов. Упор в рамках «Генеральной уборки» в первую очередь делают на затонувший флот, которые влияет на безопасность судоходства.

«Кроме быстро ощутимых результатов, проект позволяет устранить негативное влияние на экологию, что тоже немаловажно», — обратили внимание специалисты.

В ведомстве напомнили, что работы включают широкий спектр операций: от составления оптимального проекта подъема плавсредства до его демонтажа по частям и последующей транспортировки на берег. Выбор способа подъема корабля на сушу зависит от его размеров, степени воздействия коррозии, глубины расположения, остатков топлива в конструкции.

По данным правительства Приморья, на наведение порядка в акваториях региона выделено 95,8 млн рублей. Идет подготовка к открытому конкурсу для отбора специализированной организации, занимающейся удалением затонувших объектов.

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