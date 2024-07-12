Для комиссии по инвестквотам обновили порядок работы

Росрыболовство выпустило новый приказ о порядке деятельности комиссии и рабочей группы, занимающихся отбором проектов под инвестиционные квоты добычи. Теперь программа инвестквот продлена на второй этап.

Актуализированный порядок деятельности комиссии и рабочей группы по программе инвестиционных квот утвержден приказом Росрыболовства от 21 февраля 2024 г. № 88, сообщает корреспондент Fishnews. Новый документ вступит в силу с 22 июля. Приказ от 29 апреля 2022 г. № 245 при этом признается утратившим силу.

За комиссией закреплен отбор инвестиционных проектов по строительству флота и береговых предприятий под квоты вылова, согласование существенных изменений инвестпроектов, принятие решения о выполнении инвестором обязательств.

В состав комиссии входят представители разных ведомств — Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росрыболовства. Деятельность комиссии должна обеспечивать рабочая группа из представителей этих же федеральных органов.

Обновить порядок потребовалось в том числе в связи с запуском второго этапа программы инвестиционных квот вылова. Закон об этом вступил в силу в 2023 г.

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