Губернатор Приморья предложил рыбакам готовить кадры со школьной скамьи

На встрече с представителями рыбной промышленности глава Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал предложения по обеспечению отрасли трудовыми ресурсами и повышению потребления рыбопродукции.

С представителями рыбного хозяйства Олег Кожемяко встретился в преддверии Дня рыбака. Губернатор отметил, то ежегодно регион добывает около 800 тыс. тонн водных биоресурсов — это значительная часть общероссийского вылова.

При этом для дальнейшей работы отрасли очень важно решать вопросы обеспечения трудовыми ресурсами, заявил глава Приморского края. Готовить будущие кадры для рыбной отрасли, по мнению Олега Кожемяко, нужно еще со школы — с профильных классов в учебных заведениях. «Мы профильные классы поддержим», — сказал губернатор.

Затем нужно работать с учреждениями среднего профессионального образования, в том числе через профильные группы колледжей, полагает он. Губернатор напомнил о возможностях федеральной программы «Профессионалитет», которая предполагает развитие системы среднего профобразования при сотрудничестве учебных заведений и работодателей.

Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир Кулиев обратил внимание на новые возможности целевого обучения — соответствующий закон вступил в силу с 1 мая 2024 г.

Генеральный директор РРПК Савелий Карпухин предложил сделать более планомерной работу по привлечению в рыбную отрасль кадров из других регионов — это стало бы одним из решений вопросов нехватки трудовых ресурсов. У Приморья хороший имидж далеко за пределами Дальневосточного федерального округа, но надо активнее рассказывать об уровне заработка в море жителям западных регионов. Делать это нужно централизованно, в том числе через отраслевую ассоциацию, считает губернатор.

Обсуждалась и тема популяризации рыбной продукции на внутреннем рынке, сообщает корреспондент Fishnews. Руководитель РРПК попросил регион поддержать закрепление минтая как обязательного элемента питания в образовательных учреждениях. Причем идти в школы и детские сады должен именно такой продукт, который будет полезным, вкусным и поможет подрастающему поколению полюбить рыбу, подчеркнули в компании.

Савелий Карпухин также рассказал о позитивном опыте проведения во Владивостоке фестивалей по продвижению минтая. «Десятки ресторанов подхватили идею, сделали блюда из минтая, — отметил представитель РРПК. — Такие традиции нужно продолжать».

Губернатор предложения добытчиков минтая поддержал. Проработать вопрос можно не только по школам и детским садам, но и по другим бюджетным учреждениям, считает он.

Были затронуты также вопросы марикультурной отрасли. Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев отметил, что назрела необходимость ревизии деятельности пользователей рыбоводных участков. 81% РВУ был закреплен в период с 2015 по 2017 гг., и уже должны быть хорошие результаты, но цифры по выращиванию и реализации продукции существенно отличаются. Эффективность нужно проанализировать, согласился глава региона.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews