На Печоре стартовал промысел семги

В Республике Коми на реке Печора началась «красная» путина. В режиме промышленного и любительского рыболовства в текущем году разрешено освоить 2,45 тонны атлантического лосося (семги).

К добыче рекомендовано 2,2 тонны для промышленного освоения и 0,25 тонны для любительского лова, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

В 2023 г. было выделено 2,592 тонны и 0,158 тонны для промышленного и любительского рыболовства соответственно. Вылов по итогам прошлогодней путины составил 1,728 тонны (освоение — 66,7%), весь он пришелся на промышленную добычу.

К 11 июля СЗТУ выдало 19 разрешений на промысел атлантического лосося шести рыбодобывающим организациям. Путина продлится до 1 октября.

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