«Норебо» рассказал о результатах на промысле, в судостроении и логистике

За год, с прошлого июля, флот группы «Норебо» добыл 833,5 тыс. тонн. Рыбопродукция вышла на новые рынки сбыта, осваивается судостроительное направление.

Суда холдинга работают в разных районах промысла. С июля 2023 г. северо-западное подразделение «Норебо» выловило порядка 317 тыс. тонн, дальневосточное — 516 тыс. тонн. О результатах работы пресс-служба холдинга рассказала Fishnews в преддверии Дня рыбака.

Продолжается строительство промыслового флота для компаний группы по программе инвестиционных квот. Построено головное судно серии 170701 «Капитан Соколов». Всего предполагается строительство 10 траулеров-процессоров серии. Каждое такое судно рассчитано на выпуск до 150 тонн рыбопродукции в сутки.

В пресс-службе сообщили и о результатах работы верфи «Норебо». Судостроительное подразделение в Отрадном (Ленинградская область) недавно сдало судно «Капитан Мантуров» проекта 03095, предназначенное для добычи донных видов рыб и обработки улова на борту. В этом году предполагается сдать суда «Лев» и «Орион» проекта 1701.

Рыбопромышленники вкладываются и в логистику. На Дальнем Востоке «Норебо» в этом году планирует завершить модернизацию терминала «Сероглазка». Также весной введен в эксплуатацию холодильный комплекс терминала «Ударник» на 10 тыс. тонн в Мурманской области (подробнее об этом в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал генеральный директор терминала «Сероглазка» Владимир Вальтер).

Среди результатов в холдинге также выход своей рыбопродукции на новые рынки сбыта, а также успехи в кадровой программе.

«Первые выпускники единого образовательного комплекса «Норебо» успешно сдали выпускные экзамены, поступают в профильные учебные заведения, большинство заинтересовалось формой целевого обучения, после окончания вуза будут трудоустроены на флот и предприятия холдинга», — заявили в «Норебо».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews