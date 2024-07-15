Студотряды подключаются к лососевой путине

Этим летом более 200 человек из различных регионов России в составе студенческих отрядов будут помогать камчатским рыбакам. Дальневосточные предприятия традиционно привлекают студентов для работы в период лососевой путины.

На Камчатке стартовал первый за 9 лет всероссийский студенческий путинный проект «Край света». В июле-августе — в самый активный период лососевой путины — в составе путинных отрядов студенты будут работать на рыбоперерабатывающем производстве.

Участниками проекта стали 230 студентов из 15 регионов страны: Самарской, Оренбургской, Кировской, Ростовской, Астраханской, Московской, Воронежской, Костромской, Пензенской областей, Приморского, Забайкальского, Алтайского краев, Чувашии, Марий-Эл и Москвы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края, члены отрядов прошли бесплатное профессиональное обучение по специальности «Обработчик рыбы и морепродуктов 2 разряда».

На церемонии 10 июля студенческим отрядам вручили путевки в трудовой сезон. Ребята показали творческие номера, с напутственными словами к студенческим отрядам обратились руководители и наставники.

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский подчеркнул значение лососевой путины для рыбной отрасли региона — основного рыбного цеха страны.

«Студенты со всей страны уже традиционно обеспечивают деятельность наших предприятий, вливаясь в трудовые коллективы, дополняя их своей энергией, внося вклад в общий результат, все более и более значимый в последние годы», — отметил он, пожелав участникам студенческих отрядов успешной работы в этом сезоне.

По информации пресс-службы краевого правительства, в этом году 4 тыс. студентов будут работать рыбообработчиками, бригадирами ручной выбивки и производственного процесса на рыбодобывающих заводах Дальнего Востока. Среди новых профессий — повара, водители погрузчиков, рыбаки прибрежного лова и мастера цехов.

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