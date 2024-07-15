Власти Приморья поделились судостроительными планами

Верфи Приморского края в этом году рассчитывают спустить на воду семь судов по программе «квот под инвестиции», сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли.

О планах судостроителей Приморья заместитель министра промышленности и торговли края Алексей Пикалов сообщил на церемонии списка на воду краболова «Андрей Басаргин». Судно проекта 03141 строится на Восточной верфи по программе квот под инвестиции, по итогам аукциона.

«В планах приморских судостроителей — до конца текущего года обеспечить спуск на воду 18 единиц флота, семь из которых построено по государственной программе «квоты под киль», — подчеркнул замминистра

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства края, новое судно сможет использоваться для добычи и перевозки живого краба, так и замораживать продукцию в море и транспортировать ее на берег. Также оно может работать как ярусолов и креветколов.

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