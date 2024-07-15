Все больше краба из Вьетнама поступает на зарубежные рынки

Экспорт вьетнамских крабов продолжает расти с начала года, сообщает таможня республики. По ее информации, только в мае общая стоимость поставок увеличилась на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., достигнув 22 млн долларов.

Всего за пять месяцев 2024 г. общая выручка от продаж краба за рубеж достигла 97 млн долларов (+76% выше к уровню прошлого года) приводит данные Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

По ее информации, главными потребителями вьетнамского краба и других ракообразных остаются Китай и Гонконг, занимая общую долю в 42%. В мае общая стоимость крабовых поставок на эти рынки выросла на 418% и достигла почти 11 млн долларов, отмечает VASEP. В совокупности же за первые пять месяцев текущего года общая стоимость экспорта краба республики достигла 41 млн долларов, что на 502% выше, чем годом ранее.

В то же время экспорт на другой важный рынок — в Японию — продолжают падать второй месяц подряд, сообщает корреспондент Fishnews. В мае сокращение составило 9% — до 6 млн долларов. Однако благодаря росту в первом квартале общая стоимость поставок по итогам пяти месяцев выросла на 7% к прошлогоднему уровню и достигла 29 млн долларов.

Не радуют VASEP результаты экспорта вьетнамского краба и на рынок ЕС: падение составило 58%. Один из факторов — «желтая карточка», которую Еврокомиссия символически выдала вьетнамскому рыболовству.

На рынки США и Канады экспорт краба республики вырос по сравнению с уровнем 2023 г. на 32% и 54% соответственно.

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