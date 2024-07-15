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«Дальрыбтехцентр» уже более 85 лет обеспечивает технологическое оборудование для береговых заводов рыбопереработки и флота

Профессионалов ДРТЦ отметили наградами ко Дню рыбака

Специалисты «Дальрыбтехцентра» на торжественных мероприятиях ко Дню рыбака во Владивостоке получили награды от краевых и городских властей. Предприятие уже более 85 лет обеспечивает технологическое оборудование для береговых заводов рыбопереработки и флота.

На предпраздничной встрече в Приморской краевой филармонии представителей отрасли поздравил с наступающим Днем рыбака глава региона Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что Приморье — рыбацкий край, где жизнь почти каждого жителя так или иначе связана с морем.

«Через ваши руки, головы, благодаря вашему желанию проходит не только вся система обеспечения народа такой важной продовольственной составляющей, как рыбопродукция, но и современные суда и линии переработки, которые делают уже наши специалисты и которые ничем не отличаются от западных моделей», — отметил Олег Кожемяко.

В торжественной обстановке он вручил награды. Вместе с другими представителями рыбной отрасли благодарности губернатора Приморского края получили сотрудники АО «Дальрыбтехцентр» Татьяна Кузьминова и Александр Пентехин.

Начальник отдела технологической подготовки производства Татьяна Кузьминова трудится на предприятии без малого шесть лет. Она рассказала корреспонденту Fishnews, что ее отдел разрабатывает технологические схемы производства тех или иных изделий.

«Конструкторы передают нам техническую документацию, а наши технологи поэтапно расписывают последовательность производства. Они определяют: какие будут использованы материалы, инструменты и станки; какие рабочие будут задействованы; сколько это займет времени. Также в штате нашего отдела есть конструктор, разрабатывающий оснастку для изготовления готовой продукции», — отметила Татьяна Кузьминова.

ДРТЦ способствует развитию рыбной отрасли, оснащает ее современным технологическим оборудованием для добычи и переработки, и это очень важно, считает специалист. «Мы помогаем отрасли, которая дает людям возможность наслаждаться дарами моря», — сказала руководитель отдела.

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением заготовительного производства Александр Пентехин работает в «Дальрыбтехцентре» уже почти десять лет. Именно по этой специальности он получил образование в машиностроительном техникуме, а, уже работая на производстве, окончил ДВФУ.

«Собственно производство начинается с нашего участка. Мы первыми на заводе встречаем материал и выпускаем либо готовые детали, либо заготовки для дальнейшей работы», — рассказал он. По словам Александра, ему интересна его профессия.

«За десять лет завод сильно изменился. Когда я пришел сюда, у нас только начиналось перевооружение, внедрение нового оборудования с программным управлением. И на протяжении всего времени новое оборудование продолжает постепенно поступать. К настоящему времени мы освоили лазерную обработку металла, а не так давно у нас появилась лазерная сварка», — отметил Александр Пентехин.

Благодарность губернатора для него оказалось неожиданной. «Каждый, кто работает рядом со мной, наверно, заслуживает такой благодарности, потому что это тяжелый и напряженный труд», — считает Александр.

Затем праздник был организован на самом предприятии. Почетной грамотой Росрыболовства отмечены заслуги слесаря механосборочных работ Романа Батулькина, благодарностью федерального агентства - главного механика Станислава Симонова.

Благодарность Думы Владивостока получил слесарь механосборочных работ Александр Мартынов. Наградой главы города отмечен вклад заместителя начальника отдела технологической подготовки производства Семена Черепанова. Почетной грамотой агентства по рыболовству Приморского края награжден слесарь механосборочных работ Валерий Дорошенко. Почетные грамоты «Дальрыбтехцентра» получили кладовщик отдела материально-технического снабжения Анатолий Губенко и начальник планово-экономического отдела Ксения Лукьянычева.

Напомним, что в апреле 2024 г. «Дальрыбтехцентр» отпраздновал свой 85-й день рождения. Предприятие проектирует и производит технологическое оборудование для судовой и береговой переработки рыбы и морепродуктов.

Рекламодатель — АО «Дальрыбтехцентр»
690012, Владивосток, ул. Калинина, 42
Тел.: +7 (423) 227-95-95
E-mail: sale@drtc.ru
drtc.ru

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