В апреле 2024 года «Дальрыбтехцентр» отпраздновал свой 85-й день рождения. За это время завод сильно изменился: увеличились производственные мощности, расширилась номенклатура продукции, усовершенствовались технологии. Однако главное осталось неизменным — миссия. Компания по сей день продолжает обеспечивать флот и береговые предприятия качественным технологическим оборудованием. «Невзирая на все экономические и политические сложности, мы и дальше будем строить современное предприятие, развивать производство, чтобы наша продукция отвечала запросам рыбаков», — отметил гендиректор «Дальрыбтехцентра» Артем Шевченко .

«Дальрыбтехцентр» — это одно из немногих предприятий, которое может гордиться многолетней историей, начавшейся еще в 1939 году. На протяжении всего этого времени завод успешно справляется с испытаниями разных эпох и сохраняет выбранный курс на развитие. В преддверии юбилея руководство ДРТЦ подвело итоги последней пятилетки и рассказало корреспонденту Fishnews, с какими трудностями столкнулся завод в эти годы и что помогло ему подойти к знаменательной дате без потерь.

— В 2019 году «Дальрыбтехцентр» отмечал юбилей — 80 лет работы. В честь этого события на сайте Fishnews вышел материал, в котором подробно рассказывалась история завода. Артем Георгиевич, если продолжать вести летопись предприятия, какие важные изменения произошли на заводе за последние пять лет?

— После юбилея в 2019 году новую пятилетку «Дальрыбтехцентр» встретил с определенными наработками и планами. Курс и темп развития предприятия были заданы еще в 2015–2016 годах. Все это время мы активно росли, достигали поставленные задачи и двигались к новым целям.

Самым важным для завода всегда было развитие производства. Мы расширяли номенклатуру выпускаемых изделий, осваивали новые технологии, проводили реконструкцию наших зданий, модернизировали оборудование, вводили дополнительные производственные мощности. Начали стройку еще одного корпуса, реализовали множество крупных проектов с нашими партнерами, а также организовали более тысячи поставок небольших заказов для нужд рыбной отрасли. За эти годы клиентская база увеличилась, появилось много новых партнеров, с которыми в итоге у нас сложились действительно теплые деловые отношения.

— Последние годы были богаты на вызовы. Мир менялся буквально на глазах. Как «Дальрыбтехцентр» работал в условиях неопределенности?

— Последние четыре года мы все жили в неопределенности. В первую очередь это негативно влияло на прогнозирование и среднесрочное планирование. Мы не отказывались от намеченных целей, однако работу приходилось корректировать, чтобы приспособиться к новым, постоянно меняющимся условиям.

Наверное, как и все, мы несли дополнительные траты, сталкивались с простоями, искали новых поставщиков. Завод жил в некоем ожидании новых сложностей, но мы были готовы бросить все силы на их решение. Иногда ситуация требовала оперативного вмешательства, при этом времени всё взвесить практически не было, однако «Дальрыбтехцентр» смог пройти все испытания достойно, с минимальными потерями.

Если говорить подробно, то первые большие проблемы возникли весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Эпидемиологическая ситуация негативно сказалась на работе: появились простои, некоторые проекты пришлось отложить. Кроме того, болезнь повлияла и на общее психологическое состояние заводчан: кто-то терял близких, кто-то тяжело переносил последствия болезни. Потом сложности с обязательной вакцинацией, ведь некоторые относились к ней очень настороженно. Сейчас все эти трудности немного забываются, однако нельзя сказать, что они прошли совсем бесследно для предприятия.

И это было лишь началом шоковой терапии. Только эпидемия пошла на спад, как начались резкие изменения в мире на фоне СВО. В первую очередь они затронули логистику. Экономические цепочки разорвались, приходилось искать новых поставщиков, заново выстраивать деловые связи, вносить коррективы в работу завода. Ведь поставки для нас — это часть технологического процесса, которая влияет на качество и себестоимость готового изделия. Смена поставщика влечет за собой изменение технической документации, трату определенного инженерного ресурса. По большей части в это время мы занимались тем, что адаптировали наши уже отработанные изделия под реалии новых поставок. Начали подстраиваться в экстренном режиме.

Потом возникли и финансовые проблемы, с которыми, пожалуй, столкнулись все: поиск новых рынков сбыта, удорожание товаров, нестабильность курса и сложности с платежами. Нам приходилось ежедневно мониторить ситуацию в мире, быстро реагировать на происходящее и принимать какие-то решения буквально здесь и сейчас. Говорить о планировании на год или даже на полгода, естественно, не приходилось. Мы шли к намеченным целям, постоянно видоизменяя маршрут.

— Несмотря на все сложности, «Дальрыбтехцентр» продолжал активную деятельность, выполнял заказы и даже инвестировал в развитие своих мощностей. Значит ли это, что пятилетка принесла не только проблемы, но и возможности? Стали ли, например, рыбаки чаще обращаться к отечественным производителям?

— Нужно сказать, что трудности коснулись всех нас. Но только те компании, которые были настроены работать, вышли из этой ситуации достойно и стали сильнее. И мы видим, как в целом промышленность страны сделала огромный шаг вперед. Эта встряска послужила определенным толчком к развитию. Главное — относиться ко всему серьезно и подходить к решению проблем с холодной головой. Нужно быть готовым корректировать работу, вносить изменения в привычные процессы. Это не всегда бывает просто, однако в будущем эти нововведения принесут пользу производству, поспособствуют росту предприятия.

Стали ли чаще обращаться к отечественным производителям? Да. Разрыв логистических цепочек подстегнул компании искать альтернативные пути. Определенный передел рынка произошел, но уповать только на это не приходится. Если ты неконкурентоспособный и качество твоих услуг не удовлетворяет клиентов, тяжело будет что-то предложить, даже несмотря на непростую историю с импортом.

— То есть определенные возможности открылись, но только для тех компаний, которые предлагали качественные отечественные аналоги?

— Необходимость импортозамещения была очевидна уже давно. До 2012–2013 года рыбная отрасль сильно зависела от иностранных поставок, однако за последние десять лет была проделана большая работа. В России стало появляться все больше отечественного оборудования, не уступающего по качеству импортному, а иногда даже превосходящего его. Встряска 2022 года запустила переделку рынка и дала отличную возможность российским компаниям, которые давно работали в этом направлении, продемонстрировать свой продукт.

«Дальрыбтехцентр» был одним из таких предприятий. Это и помогло нам перестроить работу с минимальными потерями, когда мы столкнулись с санкциями. На мой взгляд, нужно постоянно совершенствовать свои технологии и производство, чтобы быть независимым от импорта. Поэтому даже в эти нестабильные годы мы продолжали развиваться и приумножать свои мощности.

— Какие у ДРТЦ планы на будущее?

— Радикальных изменений не предвидится. Курс остается прежним. Все 85 лет мы обеспечивали отрасль необходимым оборудованием, и актуальность этой миссии с годами не теряется. Будем и дальше расти, совершенствовать оборудование, чтобы рыбаки меньше зависели от импорта и чаще работали с отечественным продуктом. Хочется, чтобы это был их искренний выбор в пользу качества, а не вынужденная мера. Мы будем стремиться к этому.

Достижения «Дальрыбтехцентра»

1. Проектная деятельность

За последние пять лет АО «Дальрыбтехцентр» добилось заметных результатов: предприятие расширило ассортимент выпускаемой продукции, повысило качество готовых изделий и улучшило сервис. Это позволило получить ряд крупных заказов на оснащение, переоборудование и модернизацию заводов по первичной переработке рыбы, а также найти новых заказчиков и партнеров.

• В 2020 году «Дальрыбтехцентр» выступил одним из главных поставщиков технологического оборудования при постройке рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай» (входит в группу РРПК) в Приморье, выполнив для него большой перечень работ, в том числе монтажные и пусконаладочные. Проект реализовывался в рамках программы инвестквот. Для ДРТЦ это был первый крупный завод после трехлетнего перерыва.

• В 2021 году «Дальрыбтехцентр» запустил серийное производствомобильных дезинфекторов для замороженных рыбных блоков, экспортируемых в Китай. Оборудование позволяло обрабатывать продукцию с высоким качеством и производительностью. Покупатели отметили оперативность поставок, приемлемую цену и внимательность к пожеланиям заказчиков.

В этом же году «Дальрыбтехцентр» реализовал несколько крупных проектов по разным направлениям. Для компании «Антей» команда заводчан поставила и смонтировала цех по переработке белой рыбы, а для ОАО «Колхоз Октябрь» к лососевой путине подготовила современный цех. Карельское предприятие по выращиванию и переработке форели ДРТЦ снабдил новым технологическим оборудованием. Также специалистами завода было спроектировано оборудование по переработке краба на судне сразу для двух компаний — ООО «Акваинвест» и ООО «Антей».

• В 2022 году «Дальрыбтехцентр» спроектировал, изготовил и смонтировал технологическое оборудование для нескольких береговых предприятий на Камчатке, среди которых «Хангар», «Западный берег», «Заря», «Апукинское». Все проекты получили хорошие отзывы после «красной» путины 2023 года. Оборудование доказало свою надежность, техника продемонстрировала заявленную мощность, а показатели суточной выработки даже превосходили плановые.

• Опираясь на прошлый опыт, в 2022–2023 годах ДРТЦ продолжил работу по оснащению промысловых судов клетями для перевозки живого краба. Заказчиками выступили компании «Антей», «НСРЗ», «Акваинвест». Качеством итоговой продукции партнеры остались довольны.

• В 2023 году «Дальрыбтехцентр» включил в серийную выпускаемую продукцию ряд востребованных рынком изделий, например, двухбочковой рыбонасос для перекачки и транспортировки рыбы, динамический весовой конвейер для поточного взвешивания, весы бункерного типа с циклическим и непрерывным режимами работы, мясокостный сепаратор (неопресс) для производства рыбного фарша высокого качества и др.

2. Инвестиционная активность

• В 2022 году АО «Дальрыбтехцентр» начал строительство нового здания, которое позволит расширить производственные мощности на 4000 кв. м и создать более комфортные условия труда сотрудникам. Более того, за прошедшие пять лет предприятие реконструировало и модернизировало более 7000 кв. м производственных цехов.

• Рост числа заказов и требований покупателей к качеству и ассортименту выпускаемой продукции подталкивает предприятие к регулярной оценке собственных технологических процессов, закупке современного оборудования, улучшению условий труда и мотивации сотрудников. Так, важным для завода событием в первой половине прошлого года стало приобретение и ввод в эксплуатацию лазерного станка, который позволил заметно увеличить производительность и повысить качество заготовок. А в конце 2023 года ДРТЦ заказал установку для лазерной сварки.

Артем Шевченко: Своим успехом «Дальрыбтехцентр» обязан людям



— В первую очередь я хочу поблагодарить сотрудников «Дальрыбтехцентра». Без них не было бы и тех высот, которых достигло предприятие за все время своего существования. Работать на машиностроительном предприятии непросто. Ежедневно люди вкладывают свои энергию, опыт и знания в производство. Спасибо нашему инженерному составу, конструкторам и технологам, трудящимся над новыми изобретениями и совершенствующим уже имеющиеся модели. Спасибо и административному аппарату, людям, которые руководят процессами и обеспечивают производство. Ну и, конечно, спасибо нашим рабочим— станочникам, сварщикам, слесарям, чьими руками создаются проекты и воплощаются в жизнь самые сложные идеи.

Важно вспомнить в этот памятный для завода день ветеранов, которые в прошлом трудились на благо предприятия многие годы. Именно они создавали историю. Без них у «Дальрыбтехцентра» не было бы таких достижений в настоящем.

Особую благодарность хочется выразить нашим партнерам. Со многими мы работаем не первый год, с некоторыми познакомились совсем недавно, но уже успели выстроить доверительные и взаимовыгодные отношения. Спасибо, что выбираете нас и обеспечиваете завод работой, подаете творческие идеи и принимаете активное участие в их реализации. Именно благодаря вам «Дальрыбтехцентр» продолжает развиваться и расти.

АО «Дальрыбтехцентр»

690012, Владивосток, ул. Калинина, 42

тел.: +7 (423) 227-95-95

e-mail: sale@drtc.ru

drtc.ru

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