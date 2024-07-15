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Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Во второй части статьи Вячеслава Зиланова о министре рыбного хозяйства СССР Александре Ишкове заслуженный работник отрасли рассказывает, как Александр Акимович помог спасти ему жизнь.

В середине 1960-х гг. Северная рыбопромысловая разведка Главка «Севрыба» — Севрыбпромразведка (Мурманск) выдвинула ряд предложений по проведению поисковых работ для ввода в промысел новых районов и объектов. Министерство рыбного хозяйства поддержало инициативу, были выделены средства на морские экспедиции.

Вячеславу Зиланову было поручено возглавить поисковые работы по сельди, путассу, атлантической сайре и другим пелагическим видам. В многомесячной экспедиции в районе севернее Азорских островов на СРТМ «Волгодонск» осваивали совершенно новый для северян промысел — лов атлантической сайры на электросвет (подобно добыче тихоокеанской сайры).

Шел четвертый месяц и имелись только эпизодические уловы, но экипаж дважды получил радиограммы о принятых министром Ишковым решениях продолжать поиск. Затем взяли первый серьезный улов — 5 тонн атлантической сайры за ночь. Работа продолжалась.

«В один из ночных поисков я почувствовал боли в правом боку. На следующий день стало хуже, поднялась температура. Врача на борту нет, ведь на СРТМ он не положен по штатному расписанию. Кругом ни одного судна. Провели консультации по рации вначале с проходящими судами торгового флота, а затем, когда стало совсем худо, с берегом. Предположили диагноз — аппендицит. Нужно было срочно госпитализировать. Отправились в ближайший порт — Лас-Пальмас на Канарах, более 600 миль. По рекомендации береговых врачей, больной бок обложили льдом. Мое состояние не улучшалось. Капитан Моисеев вновь обратился в Мурманск и Москву с просьбой дать указание любому советскому судну, имеющему на борту врача-хирурга, принять меня на борт. Медленно идут часы ожидания», — рассказывает автор статьи.

Затем поступила радиограмма за подписью министра Ишкова в два адреса: капитану транспортного рефрижератора «Симферополь» и капитану СРТМ «Волгодонск» — назначить точку встречи (используя, при необходимости, форсированные обороты двигателей), принять больного и немедленно доставить на госпитализацию в Лас-Пальмас.

Вячеслав Зиланов обращает внимание, что Канарские острова принадлежат Испании, а в то время у СССР еще не было установлено дипломатических отношений с этой страной.

С большим трудом прошла пересадка, затем — операция на судне, госпитализация в Лас-Пальмасе и вновь экспедиция, поиск рыбы. «Тогда без прямого указания самого министра такое решение никто бы не смог осуществить. Испанские врачи после повторной операции прямо говорили мне: если бы задержались в море еще на 5-6 часов, операция бы уже не потребовалась», — отмечает заслуженный работник рыбного хозяйства.

Позднее он был в составе возглавляемой Ишковым советской делегации в Новой Зеландии и рассказал министру об этом.

«Александр Акимович удивленно посмотрел на меня и тепло, шутя, сказал: «Выходит, стал я твоим вторым крестным», — вспоминает Вячеслав Зиланов.

Об «исландской миссии» Минрыбхоза СССР, неприятном инциденте во время поездки в эту страну и первой личной встрече Вячеслава Зиланова с Александром Ишковым читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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