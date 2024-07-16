Производители снизили выпуск заменителей икры

Объемы производства структурированной лососевой икры в первой половине 2024 г. сократились более чем на 40% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Падение отмечается и по другим видам заменителей натуральной икры.

Результаты мониторинга, проводимого Национальным центром безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), свидетельствуют о сокращении объемов производства имитированной и структурированной икры, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

По данным НЦБРП, за шесть месяцев 2024 г. производство имитированной лососевой икры в России составило чуть более 368 тонн — на 16% меньше, чем в первом полугодии 2023 г.

Объемы выпуска структурированной лососевой икры упали еще сильнее — на 41%: с 283 тонн в январе-июне 2023 г. до 167 тонн за аналогичный период текущего года.

Сократили объемы и производители имитированной осетровой икры. Они отчитались о выпуске за полугодие 78,6 тонны продукции по сравнению с 87,7 тонны, изготовленными за первые шесть месяцев 2023 г.

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