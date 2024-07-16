Президент ВАРПЭ: Продление возможных сроков строительства краболовов — логичное решение

Увеличение предельных сроков строительства судов под крабовые квоты — логичный шаг, прокомментировал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев новое постановление правительства. Задержки в постройке составляют минимум полгода, ситуации осложнили санкции, обратили внимание в организации.

Правительство предусмотрело для компаний, заказавших суда по итогам крабовых аукционов, увеличение максимально разрешенного срока реализации инвестпроекта с пяти до семи лет. Речь идет о строительстве, предусмотренном договорами на доли квот, заключенными до 25 июля 2023 г.

При этом для продления инвесторы должны будут получить банковскую гарантию в размере 1 млрд рублей.

«Увеличение сроков реализации инвестиционных проектов — логичный шаг. В среднем строительство судов запаздывает минимум на шесть месяцев. Ситуацию усугубили антироссийские санкции, которые в ряде случаев потребовали полного или частичного перепроектирования уже законтрактованных судов», — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев (комментарий размещен в телеграм-канале ассоциации, сообщает корреспондент Fishnews).

В ассоциации отметили, что ранее требования к реализации инвестиционных объектов по добыче краба не включали наличие банковской гарантии. В случае если отдельные инвесторы решат воспользоваться отсрочкой, банковская гарантия покроет более половины рыночной стоимости краболова, указали в объединении. Всего по итогам аукциона 2019 г. было предусмотрено строительство 41 судна (часть из них уже построена). Средняя стоимость такого судна — 1,5–1,8 млрд рублей, говорится в сообщении ВАРПЭ.

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