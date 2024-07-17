Комитет СФ одобрил снижение ставок сбора по ряду объектов промысла

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал законопроект о снижении ставок сбора за добычу зарывающихся моллюсков и шпрота. Поправки помогут стабилизации промысла этих объектов и обеспечению их поставок, отметила сенатор Людмила Талабаева.

Законопроект о снижении ставок сбора за пользование водными биоресурсами в отношении спизулы, корбикулы в Дальневосточном бассейне и шпрота на Балтике парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы в июне.

Для спизулы предложено установить ставку 3500 рублей за тонну вместо нынешних 32400 рублей, для корбикулы — 1 тыс. рублей вместо 19800 рублей. До изменения Налогового кодекса ставка по этим объектам составляла 20 рублей. Для шпрота ставку, по мнению авторов поправок, нужно снизить со 150 рублей до 50 рублей (ранее — 20 рублей), сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект направлен на стабилизацию промысла этих объектов, развитие экспорта спизулы и корбикулы — востребованных на зарубежных рынках морепродуктов, а также повышение доступности для потребителей шпрота — популярной в России рыбы, отметила один из авторов законопроекта, сенатор от Приморского края Людмила Талабаева на заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Разработчики изменений указывают на снижение рентабельности добычи спизулы и корбикулы после повышения ставок сбора. В 2023 г. торги по продаже доли квоты вылова спизулы не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.

«Снижение уровня добычи и отсутствие интереса к аукционам данных биологических ресурсов приводит к отрицательной экономической эффективности введенных на них сборов, снижает возможности для обеспечения занятости населения прибрежных поселений и уменьшает поступления таможенных сборов», — отметила Людмила Талабаева.

Член Совета Федерации напомнила, что раньше за счет промысла этих объектов предприятия могли дотировать добычу низкорентабельных видов рыб — камбалы, терпугов и других.

Повышение ставки сбора за промысел шпрота накладывает дополнительные фискальные нагрузки на производителей востребованной у россиян продукции, обратила внимание парламентарий. Она отметила, что за последнее время сильно возросли расходы на содержание промыслового флота на Балтике, например расходы на дизтопливо — на 53% по сравнению с показателем 2021 г. Это и так отражается на «самочувствии» производителей.

Председатель комитета Александр Двойных также выделил такой аспект: при потере экономического смысла легальной добычи, промысел водных биоресурсов уходит «в тень».

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац сообщил, что правительство ранее дало отрицательное заключение на законопроект и отметило, что выводы целесообразно делать по итогам 2024 г.

При оценке ситуации важно исходить из долгосрочного сценария, а не только опираться на суммы ближайших бюджетных поступлений, заявил, в свою очередь, Александр Двойных.

«Вот это быстрое, как бы казалось, взимание средств в бюджет приводит к тому, что мы теряем больше, чем получаем», — сказал председатель комитета Совета Федерации.

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