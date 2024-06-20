Ставки сбора для моллюсков планируют снизить на порядок

В Госдуму внесен проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий снижение ставок сбора за пользование водными биоресурсами при промысле корбикулы и спизулы на Дальнем Востоке и шпрота в Западном бассейне.

Законопроект об изменении ставок сбора за пользование водными биоресурсами по некоторым объектам промысла в Дальневосточном и Западном бассейнах внесен в Госдуму 19 июня. Инициаторами поправок в Налоговый кодекс выступили члены Совета Федерации Сергей Митин, Людмила Талабаева, Александр Ролик, Андрей Хапочкин, Александр Ярошук и депутаты Госдумы Виктория Николаева, Александр Щербаков и Роза Чемерис.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в законопроекте предлагается уменьшить сбор за тонну корбикулы с 19,8 тыс. до 1 тыс. рублей, спизулы — с 32,4 тыс. до 3,5 тыс. рублей, шпрота — с 150 до 50 рублей.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают на резкое падение рентабельности промысла этих видов после пересмотра в конце 2022 г. ставок сбора за пользование ВБР.

В случае принятия закона новые ставки сбора начнут действовать с 1 марта 2025 г.

Рыбопромышленники неоднократно обращали внимание на значительный рост — в сотни раз — ставок сбора для спизулы и анадары. Проблему поднимали, в частности, на площадке Совета Федерации.

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