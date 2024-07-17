Иран ставит новые планки в рыбном экспорте

За первый квартал иранского календарного года (с 20 марта по 20 июня) общая стоимость экспорта рыбы и морепродуктов республики выросла более чем на 30%, а объемы — на 40% к аналогичному периоду 2023 г.

Цифры привел генеральный директор Управления по улучшению качества, переработке и рынку морепродуктов Министерства сельского хозяйства Ирана Аббас Мохтари. По его словам, за первый квартал страна направила за рубеж 73 369 тонн рыбо- и морепродукции общей стоимостью 121,4 млн долларов. За первый квартал прошлого иранского календарного года экспортировано 52 282 тонны на 93,1 млн долларов.

Как отмечает издание Tehran Times, за весь предыдущий иранский календарный год, завершившийся 19 марта 2024 г., совокупная стоимость рыбного экспорта республики составила 310 млн долларов, а объемы — 149 тыс. тонн. Лучше всего рыба и морепродукты Ирана продаются на рынках ОАЭ, Китая, России и Ирака, сообщает корреспондент Fishnews.

Продажи иранской креветки в прошлом году достигли 98,5 млн долларов, что составило 32% всей выручки от рыбного экспорта республики. Директор по вопросам креветки и морских дел Иранской рыболовной организации Гхобад Мокарами заявил, что производство этого морепродукта в ближайшие два года должно вырасти до 206 тыс. тонн. Рост планируют обеспечить увеличением числа креветочных прудов.

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