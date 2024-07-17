Для рыболовства в зонах действия международных договоров готовят дополнительный механизм

Минсельхоз предложил правила определения видов водных биоресурсов и объемов их добычи для промысла в районах действия международный договоров, когда нет решений межгосударственных органов.

Соответствующий проект опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Предложенные правила определяют механизмы определения видов водных биоресурсов и объемов их вылова в исключительной экономической зоне России в соответствии с международными договорами нашей страны на конкретный год, когда нет решений межгосударственных органов. Предусмотрено, что проводить работу будет Росрыболовство.

В этом году вступят в силу изменения законодательства, согласно которым при отсутствии решений межгосударственных органов по международным договорам в отношении видов водных биоресурсов и объемов их добычи в ИЭЗ РФ на конкретный год, виды и объемы определяются в порядке, установленном правительством. Необходимость такого механизма законодатели объяснили потребностями обеспечения промысла в условиях санкционного давления.

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