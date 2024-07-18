Отрасль глазами банков: на Северо-Западе работают над замещением импорта по рыбным кормам и мальку

В докладе по региональной экономике главные управления Центробанка выделили в том числе и тенденции в рыбной отрасли. На этот раз среди них и замещение импорта по кормам и посадочного материала для аквакультуры.

Центробанк разместил очередной доклад «Региональная экономика: Комментарии ГУ Банка России». Его содержание формируют специалисты главных управлений ЦБ. Отмечено, что доклад служит источником информации о региональном развитии для проведения денежно-кредитной политики.

В новом докладе среди тенденций в рыбной отрасли Северо-Западное главное управление Центробанка указывает на изменения в сфере аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Для снижения пока еще сохраняющейся зависимости от импортных кормов и посадочного материала в макрорегионе реализуется ряд крупных проектов. Так, по информации банковских аналитиков, в Карелии завершается строительство завода по производству рыбных комбикормов, а также комплекса по выращиванию рыбопосадочного материала лососевых видов рыбы. В Ленинградской области строится высокотехнологичный комплекс по выращиванию радужной форели в акватории Ладожского озера и крупное товарное форелевое хозяйство в водах Финского залива, говорится в докладе.

Северо-Западное ГУ также приводит оценки ситуации в рыболовстве и переработке. Так, отмечено, что объем переработки рыбы и морепродуктов в макрорегионе в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился. В Калининградской области один из производителей сообщил о росте объемов выпуска консервированной продукции, в том числе в связи с увеличением заказов со стороны федеральных торговых сетей.

«Предприятия продолжали выходить на новые рынки сбыта. Краболовные компании Мурманской области успешно переориентировались с американского рынка на азиатский и начали регулярные мультимодальные перевозки камчатского краба в этом направлении», — сказано в докладе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews