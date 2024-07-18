Воду из затопленных шахт Придонья собираются очищать тщательнее

Федеральное правительство намерено подключиться к решению проблемы очистки вод из старых шахт Ростовской области. Вопрос обсудили вице-премьер Александр Новак и советник губернатора Виктория Абрамченко.

В процессе ликвидации убыточных выработок региона применяется метод полного затопления. Для предотвращения подтопления близлежащих населенных пунктов и сокращения попадания загрязняющих веществ в водоемы построены пять специальных водоотливных комплексов с очистными установками.

Однако эти установки позволяют очистить шахтные воды только от железа. В то же время донные отложения, к примеру, реки Аюты содержат большое количество марганца, никеля, цинка, которые в конечном счете попадают в Дон, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

«Для снижения уровня загрязнений в первую очередь необходимо модернизировать водоотливные комплексы и очистные сооружения на старых шахтах в Новошахтинске и Шахтах, Гукове и Таганроге. В 2020 году ответственность за их состояние перешла от Министерства энергетики к муниципалитетам, но финансовая нагрузка оказалась слишком велика для местных бюджетов, средств на текущий и капитальный ремонт у них нет», — обратили внимание в кабмине.

Участники встречи договорились о создании рабочей группы из числа специалистов федеральных органов власти и профильных организаций, также подключатся эксперты из Ростовской области, рассказали в пресс-службе.

Группа должна сформулировать предложения и рекомендации по модернизации существующих водоотливных комплексов с обязательным решением вопроса финансирования таких работ. Отдельно будут подготовлены предложения по изменению действующего законодательства. В будущем ликвидация старых шахт не должна приводить к экологическим катастрофам, подчеркнули в правительстве РФ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews