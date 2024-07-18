Дальний Восток лидирует по спросу на кадры в рыбной отрасли

Востребованность кадров в рыбном хозяйстве растет, отметили эксперты цифровой экосистемы Россельхозбанка по итогам анализа рынка труда. Особенно явно увеличился запрос на технологов рыбной промышленности.

Согласно данным аналитиков платформы по поиску работы и образования в АПК «Я в Агро», количество вакансий в рыбохозяйственном комплексе растет.

В основном предприятия ищут работников в регионах, близких к основным районам промысла. Лидер по количеству рабочих мест — Дальневосточный федеральный округ. На втором и третьем месте расположились Северо-Западный и Южный федеральные округа.

Исследование показало, что самой востребованной остается профессия рыбообработчика (35% от всех вакансий, открытых в предприятиях отрасли). Также работодатели ищут матросов (25%) и технологов рыбной промышленности (15%).

Общий рост спроса на специалистов в рыбохозяйственном комплексе составил 20% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно увеличился спрос на технологов рыбной промышленности — на 30%, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка.

В июле банк также представил анализ роста аквакультуры в разных федеральных округах.

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