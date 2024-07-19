Глава ФТС рассказал о создании интеллектуальной таможни

Для того чтобы создать условия для роста объемов оборота во внешней торговле, Федеральная таможенная служба продолжает масштабную цифровизацию, заявил руководитель ведомства Валерий Пикалёв на встрече с президентом.

Построение интеллектуальной таможни — стратегический вектор ФТС, отметил глава таможенной службы Валерий Пикалёв на встрече с Владимиром Путиным.

«Основной задачей для нас является формирование комфортной среды для ведения добросовестного бизнеса», — подчеркнул руководитель ведомства.

Цифровые технологии, по словам Валерия Пикалёва, внедряются как на границе при прохождении контроля пунктов пропуска, так и в таможенных органах внутри страны. При этом целевым ориентиром для таможенников служит сокращение типового времени досмотра грузового транспорта на границе до 10 минут — такое поручение дал президент.

«На период реконструкции пунктов пропуска мы принимаем меры организационного характера, которые позволяют достаточно оперативно разгрузить территорию границы. Установлены и места прибытия-убытия товаров, изменен график работы ряда таможенных постов: одни переведены на круглосуточный, другие — на увеличенный режим работы. Повышена пропускная способность пунктов пропуска за счет открытия дополнительных полос движения и других [мер]», — рассказал глава ФТС.

До завершения глобальной реконструкции планируется создать интеллектуального помощника для получения обратной связи участниками ВЭД и обычными гражданами с единой точкой входа, сообщает корреспондент Fishnews.

Также таможня намерена с августа расширить электронное взаимодействие в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с Ространснадзором, с Россельхознадзором, Роспотребнадзором.

В октябре планируется в пилотном режиме реализовать интегрированную систему пунктов пропуска в МАПП «Тагиркент-Казмаляр». «То есть мы планируем совместить в единую систему и весовой контроль, и досмотровые комплексы, и видеонаблюдение, для того чтобы сократить время проведения таможенных операций», — прокомментировал Валерий Пикалёв.

Электронная очередь, заявил руководитель ведомства, уже функционирует в МАПП «Забайкальск», «Чернышевское», «Бугристое». Служба предлагает распространить эту практику на «Тагиркент-Казмаляр» и «Пограничный».

Руководитель ведомства озвучил планы по поступлению в таможенные органы инспекционно-досмотровых комплексов (до конца года должно прийти 12 новых машин).

«В качестве перспективного средства контроля нами рассматриваются портальные ИДК. Их применение позволит осуществлять достаточно быстро безостановочное сканирование транспортных средств, что позволит опять же сократить время прохождения таможенных процедур», — обратил внимание Валерий Пикалёв.

Служба, добавил он, развивается автоматические таможенные технологии и в местах основного таможенного оформления. «Значительная часть внутренних таможенных процессов уже переведена в цифровой формат, большинство деклараций подается в электронном виде, активно применяются технологии их авторегистрации и автовыпуска. И в целом можно сказать, что порядка 90% от общего числа деклараций выпускается в течение четырех часов», — привел данные руководитель ведомства.

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