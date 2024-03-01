Новости
В послании Федеральному Собранию Владимир ПУТИН остановился и на темах экономики. Фото пресс-службы президента РФ

Какие поручения президент дал в части бизнеса

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин пообещал налоговую амнистию для некрупных компаний, полный переход на систему оценки рисков при госконтроле и заявил о необходимости замещения импорта по высотехнологичным товарам.

О налоговой амнистии

В послании Владимир Путин заявил о необходимости исключить ситуации, когда компаниям фактически невыгодно наращивать обороты из-за того, что налоговая нагрузка при переходе с «упрощенки» на общий режим резко возрастает, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент поручил правительству совместно с парламентариями проработать параметры амнистии для некрупных компаний, «которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации». Это, по словам Владимира Путина, должно побудить предпринимателей отказываться от искусственного дробления бизнеса.

Также правительство должно с 2025 г. предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенного режима на общий порядок.

Об оценке рисков при госконтроле и отдыхе от кредитов

Президент отметил эффективность моратория на проверки и заявил о необходимости с 1 января 2025 г. полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно.

«Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и, таким образом, минимизировать число проверок», — сказал Владимир Путин.

Правительству также поручено проработать вопрос о предоставлении некрупному бизнесу права на кредитные каникулы. Речь идет о послаблении раз в пять лет на срок до шести месяцев и без ухудшения кредитной истории.

Должен быть смягчен налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса.

О показателях АПК

Производство продукции российского агропромышленного комплекса должно вырасти к 2030 г. не менее чем на четверть. При этом президент вновь заявил о необходимости наращивания экспорта продукции АПК: к следующему десятилетию этот показатель должен увеличиться в полтора раза.

Господдержка агропрома, по словам Владимира Путина, будет продолжена, в том числе по линии развития сельских территорий. При этом особое решение, заявил он, будет использовано для развития прибрежных регионов. Президент поручил часть средств от продажи квот вылова целевым образом направить на социальное развитие базовых для рыбной отрасли муниципальных образований.

О технологическом суверенитете

Отдельно Владимир Путин остановился на проектах технологического суверенитета. Напомним, что в апреле 2023 г. правительство определило приоритетные направления для таких проектов. В их число вошли в том числе судостроение и производство оборудования для рыбной отрасли. Как отмечали в кабмине, для проектов технологического суверенитета будет предусмотрена особая поддержка. Финансировать проекты в приоритетных отраслях предлагается с использованием технологических кредитов — такое постановление было принято в декабре.

В послании Федеральному Собранию президент заявил, что доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза. Объем несырьевого, неэнергетического экспорта должен вырасти не менее чем на две трети.

О пунктах пропуска

Глава государства обратил внимание и на очереди на пограничных пунктах пропуска. Особенно остро эта проблема стоит на Дальнем Востоке.

«Перед коллегами из Минтранса стоит конкретная задача: типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать десять минут, — заявил Владимир Путин. — Современные технологии позволяют это сделать».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокправительствосудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

Сергей КУЛЬБА

«Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

Никита КОРОЛЬ

Никита Король: Рыбаки добиваются впечатляющих успехов

Президент Ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН

Президент Ассоциации «Русский лосось»

Марина КОВТУН

К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

Все интервью

Личное мнение

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Все материалы

Крупным планом

Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.