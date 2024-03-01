Какие поручения президент дал в части бизнеса

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин пообещал налоговую амнистию для некрупных компаний, полный переход на систему оценки рисков при госконтроле и заявил о необходимости замещения импорта по высотехнологичным товарам.

О налоговой амнистии

В послании Владимир Путин заявил о необходимости исключить ситуации, когда компаниям фактически невыгодно наращивать обороты из-за того, что налоговая нагрузка при переходе с «упрощенки» на общий режим резко возрастает, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент поручил правительству совместно с парламентариями проработать параметры амнистии для некрупных компаний, «которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации». Это, по словам Владимира Путина, должно побудить предпринимателей отказываться от искусственного дробления бизнеса.

Также правительство должно с 2025 г. предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с упрощенного режима на общий порядок.

Об оценке рисков при госконтроле и отдыхе от кредитов

Президент отметил эффективность моратория на проверки и заявил о необходимости с 1 января 2025 г. полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно.

«Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и, таким образом, минимизировать число проверок», — сказал Владимир Путин.

Правительству также поручено проработать вопрос о предоставлении некрупному бизнесу права на кредитные каникулы. Речь идет о послаблении раз в пять лет на срок до шести месяцев и без ухудшения кредитной истории.

Должен быть смягчен налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса.

О показателях АПК

Производство продукции российского агропромышленного комплекса должно вырасти к 2030 г. не менее чем на четверть. При этом президент вновь заявил о необходимости наращивания экспорта продукции АПК: к следующему десятилетию этот показатель должен увеличиться в полтора раза.

Господдержка агропрома, по словам Владимира Путина, будет продолжена, в том числе по линии развития сельских территорий. При этом особое решение, заявил он, будет использовано для развития прибрежных регионов. Президент поручил часть средств от продажи квот вылова целевым образом направить на социальное развитие базовых для рыбной отрасли муниципальных образований.

О технологическом суверенитете

Отдельно Владимир Путин остановился на проектах технологического суверенитета. Напомним, что в апреле 2023 г. правительство определило приоритетные направления для таких проектов. В их число вошли в том числе судостроение и производство оборудования для рыбной отрасли. Как отмечали в кабмине, для проектов технологического суверенитета будет предусмотрена особая поддержка. Финансировать проекты в приоритетных отраслях предлагается с использованием технологических кредитов — такое постановление было принято в декабре.

В послании Федеральному Собранию президент заявил, что доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза. Объем несырьевого, неэнергетического экспорта должен вырасти не менее чем на две трети.

О пунктах пропуска

Глава государства обратил внимание и на очереди на пограничных пунктах пропуска. Особенно остро эта проблема стоит на Дальнем Востоке.

«Перед коллегами из Минтранса стоит конкретная задача: типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать десять минут, — заявил Владимир Путин. — Современные технологии позволяют это сделать».

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