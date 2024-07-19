Специалисты двух стран пополнили Амур осетром и калугой

Представители России и Китая провели совместные выпуски молоди осетровых в пограничные воды реки Амур. Зарыбления состоялись в районе Тунцзяна и Владимировского рыбоводного завода.

Мероприятия провели в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных водах Амура и Уссури, а также в соответствии с решением Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, 32-я сессия которой прошла в марте.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства, 16 июля в районе китайского города Тунцзян выпустили 425 тыс. штук молоди осетра и в общей сложности 100 особей калуги. Калуга выпускалась в возрасте двух и четырех лет.

В мероприятии принимали участие как официальные лица — члены делегации России и Китая, так и общественность — школьники, студенты и жители города. Такие зарыбления направлены на пополнение и восстановление численности особо ценных видов рыб, которые являются эндемиками Амура, отметили в теруправлении.

В ходе общения специалисты России и КНР обменялись опытом работы, сведениями об объемах выпуска в текущем году.

Зарыбление на российской стороне прошло 19 июля. С Владимировского осетрового рыбоводного завода Амурского филиала Главрыбвода отправили 50 тыс. штук молоди калуги.

Всего Россия в этом году планирует выпустить в пограничные воды Амура не менее 1,3 млн экземпляров молоди осетровых.

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