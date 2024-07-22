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Работа специалиста в рыбоперерабатывающем цеху. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Рыбные ресурсы ЮВТО нуждаются в новых исследованиях

По оценке АтлантНИРО, вопрос возобновления отечественных экспедиционных исследований в юго-восточной части Тихого океана становится все более актуальным. Это подтверждают результаты научных наблюдений за промыслом перуанской ставриды.

В период с 28 февраля по 8 июля специалист Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО) работал в качестве научного наблюдателя на РТМКС «Адмирал Шабалин». Судно вело промысел перуанской ставриды в юго-восточной части Тихого океана (ЮВТО) за пределами исключительных экономзон Перу и Чили.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в ходе рейса был выполнен сбор данных о величине уловов, видовом составе, размерно-весовой структуре, биологических характеристиках и среде обитания ставриды. Эта информация будет использоваться при разработке прогноза объемов возможного вылова на 2026 г. и научно обоснованных рекомендаций по регулированию и развитию промысла.

В течение четырех с небольшим месяцев группа из шести траулеров, куда входил и «Адмирал Шабалин», работала на обширной акватории ЮВТО за пределами экономзон Перу и Чили от 10º до 45º ю.ш. Промысловая обстановка была неудовлетворительной, а среднесуточный вылов оказался наименьшим с 2015 г. Основу уловов составляла незрелая нагульная перуанская ставрида.

При ведении промысла суда меняли тактику и районы поиска, ориентировались на ретроспективные данные промысловых участков предыдущих сезонов и на океанологические условия. Несмотря на рекомендацию научного комитета об увеличении ОДУ на 2024 г. в связи с позитивными результатами акустических съемок, значимые промысловые скопления ставриды за пределами экономзон не обнаружены.

По мнению ученых, существенное ухудшение промысловой обстановки в первой половине 2024 г. может быть связано с отложенным негативным влиянием Эль-Ниньо 2023 г. Оно проявилось в изменении пространственного распределения ставриды: миграции скоплений в южном направлении и в зону прибрежного апвеллинга, сокращении распространения рыбы в открытую часть района.

Фактические данные об изменении биомассы и пространственном распределении ставриды могут быть получены после публикации результатов акустических съемок по оценке запасов ставриды в ИЭЗ Чили и Перу.

В связи с возрастанием неопределенности по распределению и биомассе ставриды за пределами экономзон прибрежных государств, возрастает актуальность возобновления отечественных научных экспедиционных исследований в этом районе, которые в последний раз проводились в 2009–2010 гг., отмечают в Атлантическом филиале. Планируется, что проведение специализированных исследований может способствовать более эффективному и устойчивому промыслу в ЮВТО.

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  • Работа специалиста в рыбоперерабатывающем цеху. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Судно «Адмирал Шабалин» вело промысел перуанской ставриды в юго-восточной части Тихого океана. Фото пресс-службы АтлантНИРО
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