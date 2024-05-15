Перуанская ставрида требует научную экспедицию

Российский промысел ставриды в южной части Тихого океана в последние годы успешно развивался, однако в нынешнем сезоне суда пока не могут найти скоплений. В АтлантНИРО отмечают целесообразность экспедиционных исследований.

Основной объект российского промысла в южной части Тихого океана — перуанская ставрида. По данным науки, в последние годы после периода спада происходит восстановление запаса этой рыбы, он находится на уровне существенно выше биологически безопасного. Соответственно, год от года увеличиваются величина возможного вылова и квота РФ.

С 2015 г. добычу ставриды в южной части Тихого океана ежегодно ведут от одного до трех отечественных траулеров. В 2022 г. впервые с начала регулирования промысла российская квота на вылов ставриды была освоена в полном объеме.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, в прошлом году флот РФ целиком выбрал квоту в 34 тыс. тонн, дополнительный объем, переданный Китаем, — 10 тыс. тонн, а также 17 тыс. тонн скумбрии в качестве прилова.

Особенностью лова в 2021-2023 гг. было его ведение только в Северном и Центральном подрайонах вблизи исключительных экономических зон Перу и Чили. Такое распределение промысла обуславливает его значительную зависимость от условий среды, обратили внимание специалисты.

Благоприятными являются условия с пониженным температурным фоном, при этом происходит вынос холодных вод со стороны зон Перу и Чили в океаническую часть. Именно к зонам выноса холодных вод чаще всего приурочены промысловые скоплении ставриды. В годы потепления вод (характерное для южной части Тихого океана явление Эль-Ниньо) скопления могут не распространяться за пределы зон прибрежных государств, такая ситуация наблюдалась в период советского промысла в 1983 и 1987 гг.

В 2023 г. температурный фон в Северном подрайоне был существенно повышен, величины положительных аномалий температуры поверхности океана были близки к аномалиям в периоды Эль-Ниньо. Несмотря на это, скопления ставриды и скумбрии в открытой части района позволяли судам вести эффективный промысел с марта по декабрь с непродолжительным спадом в апреле.

«Такая необычная ситуация может быть объяснена высокой биомассой ставриды, обусловливающей широкое распространение скоплений даже при неблагоприятных океанологических условиях», — отметили в АтлантНИРО. Это позволяло рассчитывать на дальнейшее развитие промысла и считать южную часть Тихого океана перспективным районом российского рыболовства. Российская квота на вылов ставриды была увеличена с 34 тыс. тонн в 2023 г. до 40 тыс. тонн в 2024 г.

Однако в нынешнем году благоприятного развития промысловой ситуации пока не произошло, констатируют ученые. Первое судно — российский траулер «Адмирал Шабалин» — приступило к поиску в начале марта, в дальнейшем к нему присоединились еще один российский траулер «Майронис» и два крупных траулера Евросоюза.

В течение марта-апреля и в начале мая четыре судна обследовали обширную акваторию в Северном, Центральном и Южном подрайонах, промысловых скоплений пелагических рыб обнаружено не было.

При этом влияние Эль-Ниньо постепенно ослабевало, положительные аномалии температуры поверхности океана значительно уменьшились по сравнению с 2023 г.

«Выявить причины такого неожиданного осложнения промысловой ситуации затруднительно. Можно предположить, что воздействие явления Эль-Ниньо имеет «отложенный» характер и продолжает негативно влиять на распределение скоплений в последующем году. В пользу такого предположения говорит ситуация после сильных Эль-Ниньо 1983 и 1987 годов — в последующие годы восстановление обстановки происходило медленно», — рассказали в филиале.

Кроме того, напомнили специалисты, советский промысел в Северном и Центральном подрайонах имел сезонный характер: чаще всего проходил с июня-июля до октября-ноября.

«Это дает основание рассчитывать на то, что с наступлением оптимального периода промысла формирование скоплений ставриды и скумбрии за пределами зон прибрежных стран все-таки может произойти», — предполагают ученые.

Осложнение промысловой ситуации в Южной части Тихого океана свидетельствует о целесообразности и актуальности проведения экспедиционных исследований в этом районе, подчеркнули в АтлантНИРО. Достоверные данные о распределении ставриды и других пелагических рыб, прямые оценки биомассы скоплений помогут выработать научно обоснованные рекомендации российским судовладельцам.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews