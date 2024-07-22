Браконьерский бизнес принес братьям реальные сроки

В Омской области вынесли приговор двум местным жителям, занимавшимся незаконным выловом и оборотом рыбопродукции. По данным правоохранителей, причиненный ущерб составил почти 12 млн рублей.

Фигуранты признаны виновными по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору) и части 3 статьи 258.1 УК РФ (нелегальный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ).

Братьев задержали в октябре прошлого года на берегу Иртыша сотрудники полиции во время совместного рейда с рыбоохраной. Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Омской области, на миграционных путях в местах нереста осетровых мужчины при помощи сети и моторной лодки выловили в общей сложности 175 экземпляров стерляди, судака, щуки, налима, леща, а также 23 сибирских осетров.

В ходе обыска дома у фигурантов нашли тетради с записями о датах продажи рыбы, ее объемах и выручке.

Каждому осужденному назначили наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также в целях возмещения причиненного ущерба суд постановил взыскать с фигурантов принадлежащее им имущество общей стоимостью более 10 млн рублей. После оглашения приговора мужчин взяли под стражу.

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