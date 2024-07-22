Рыбохозяйственные ученые работают и в коптильных цехах

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО разрабатывают нормы отходов и потерь при производстве копченой рыбы. Сотрудники сектора технологии рыбных продуктов продолжают научные исследования на производственных предприятиях области.

Ученые готовят обосновывающие материалы по выходу копченой рыбной продукции из рыб семейства сиговых. Для этого выполнены опытно-контрольные работы на комбинатах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Исследования проходили в технологическом цикле предприятий с участием профильных специалистов компаний.

Уже не первый год технологи Тюменского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии определяют нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья на Салехардском комбинате в Ямало-Ненецком автономном округе.

В этом году исследования также проведены на перерабатывающем предприятии рыболовецкой артели «Орион», сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В опытных работах использовалось мороженое сырье, научные исследования велись по требованиям технологических инструкций.

Разработанные нормы будут применяться на предприятиях Западно-Сибирского бассейна.

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