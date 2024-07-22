Доли квот попытаются продать с новой скидкой

Росрыболовство снова выставило на аукцион нераспроданные 49 долей квот на объекты промысла в Дальневосточном и Западном бассейнах и районах действия международных договоров. Стартовые цены лотов снижены на 10% по сравнению с предыдущими.

К покупке по-прежнему предлагаются доли квот вылова в Западном бассейне — трески в Балтийском море (26-й подрайон), в Дальневосточном бассейне — наваги в Карагинской подзоне и спизулы в подзоне Приморье, а также в районах действия международных договоров — трески в подрайоне 3М НАФО, морского окуня в подрайонах 3М, 3О НАФО и районе регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), камбалы длинной красной (атлантической) в подрайонах 3NO НАФО, скатов в подрайонах 3LNO НАФО, лемонемы в зоне Японии, кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО, налима белого в подрайонах 3NO НАФО.

Заявки принимаются до 21 августа, торги предполагается провести 28 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

В предшествующий раз аукцион по этим долям был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

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