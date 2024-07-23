К соглашению о рыбацких субсидиях присоединились новые члены ВТО

Представители Коморских Островов и Восточного Тимора передали гендиректору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале протоколы о вступлении в ВТО и официальные документы о ратификации соглашения по рыболовным субсидиям.

Церемония прошла в начале встречи Генерального совета ВТО, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации.

Вице-премьер Восточного Тимора Франциско Калбуади Лэй назвал передачу документов не просто формальной процедурой, но декларацией о готовности принять ответственность и возможности, которые дает стране членство во Всемирной торговой организации.

Посол Коморских Островов Султан Чоузоур заявил, что его государство предприняло важный шаг в сторону большей интеграции в мировую торговую и экономическую систему.

В ответном слове Нгози Оконджо-Ивеала отметила важность продемонстрированных обеими странами серьезных намерений, одним из которых стала ратификация соглашения о рыболовных субсидиях. Это означает, что увеличение числа стран — членов ВТО не скажется на скорости вступления документа в силу, подчеркнула генеральный директор организации.

По данным ВТО, теперь для вступления соглашения в силу осталось получить официальные документы от 29 членов Всемирной торговой организации.

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