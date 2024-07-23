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В Иркутской области стартовала масштабная экспедиция по поиску и подъему затонувших рыболовецких сетей со дна озера Байкал

На Байкале вновь проведут «сетевые субботники»

В Иркутской области стартовала масштабная экспедиция по поиску и подъему затонувших рыболовецких сетей со дна озера Байкал. Соответствующие мероприятия будут проводиться по 28 июля.

Организатором акции выступает ассоциация «Байкал без пластика». Экспедиция пройдет в рамках акции «День без сетей», объявленной Ангаро-Байкальским теруправлением Росрыболовства.

«Каждый год браконьеры оставляют и бросают в озере Байкал тысячи сетей и других орудий лова. Эти сети, оставаясь на дне озера, наносят огромный вред экосистеме, становясь причиной гибели рыб и других обитателей Байкала. Пластиковые сети постепенно разрушаются, распадаясь на микропластик, концентрация которого в воде озера неуклонно растет. Микропластик накапливается в организмах рыб и других животных, нарушая пищевые цепочки и способствуя распространению болезней», — рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Будет обследовано дно акватории от поселка Култук до поселка Большое Голоустное. Команда профессиональных дайверов, волонтеров и подводных операторов совершит более 30 погружений с использованием современного оборудования, включая подводные буксировщики», — сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

Она отметила, что дайверы будут аккуратно освобождать сети от подводной флоры и фауны перед подъемом, чтобы минимизировать воздействие на экосистему, в том числе на уникальную байкальскую губку.

По данным областных властей, в ходе прошлогодней экспедиции подняли 61 сеть. Общая протяженность извлеченных орудий лова составила 3 км, вес — более 2 тонн.

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