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Председатель Счетной палаты Борис КОВАЛЬЧУК рассказал президенту Владимиру ПУТИНУ об эффективности крабовых аукционов. Фото пресс-службы главы государства

Глава Счетной палаты доложил о повышении эффективности крабовых аукционов президенту

В качестве примера результативных для пополнения бюджета решений председатель Счетной палаты Борис Ковальчук назвал изменение формулы для проведения крабовых аукционов.

На встрече с президентом председатель Счетной палаты Борис Ковальчук доложил о результатах работы ведомства в 2023 г. В том числе он представил информацию о выполнении правительством и федеральными органами исполнительной власти рекомендаций СП.

«В качестве наиболее финансово емкого вопроса, который был решен в рамках наших рекомендаций в отчетном году, приведу пример: изменение коэффициента, который учитывается при определении начальной цены крабового аукциона, – с 0,25 до 0,6», — рассказал Борис Ковальчук.

По словам председателя Счетной палаты, это дополнительно принесло бюджету 119 млрд рублей.

Напомним, что СП выступила за увеличение коэффициента, используемого при расчете стартовой цены на аукционах по продаже долей квот вылова крабов с инвестиционными обязательствами. Если в первую волну применялся коэффициент 0,25, то во вторую — 0,6.

О компаниях, которые приобрели доли квот вылова крабов в инвестиционных целях на торгах 2023 г., можно прочитать здесь: https://fishnews.ru/news/48455.

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