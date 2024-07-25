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Устрицы — популярный морепродукт в Приморье

Исследователи планируют вывести удобный вид устриц

Институт Мирового океана ДВФУ собирается разработать технологию получения вида тихоокеанских устриц, которые быстро набирают массу и безопасны для употребления в пищу летом.

Запрос на такую работу поступил от марикультурной компании. Исследование имеет практическую значимость и для других отраслевых предприятий Дальнего Востока.

Традиционно сезоном устриц считается период с сентября по апрель — месяцы, в названии которых присутствует буква «р». Летом устрицы начинают размножаться, приобретают слегка смазанный, иногда даже горький вкус, а до 40% их внутренностей в это время нельзя употреблять в пищу. Это наносит весомый экономический ущерб морским фермам Приморья, обратили внимание в Дальневосточном федеральном университете.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ДВФУ, исследователи создадут технологию получения триплоидной тихоокеанской устрицы — у которой всего три хромосомы. Малое число хромосом не позволит ей размножаться, и вся энергия пойдет на накопление массы и быстрое достижение товарных размеров.

Предполагается, что технология позволит не только вывести новую породу морепродуктов, но и снизить риск отравлений. Научный проект реализуется при поддержке государственной программы «Приоритет-2030».

По словам директора Института Мирового океана ДВФУ Кирилла Винникова, в России попытки разработать технологию устойчивого получения и выращивания полиплоидных устриц предпринимаются только на Черном море. На Дальнем Востоке же, где марикультура является одним из перспективных направлений, отсутствуют оригинальные технологии получения триплоидных организмов, как и опыт применения имеющихся в мировой практике наработок (США, Франции, Японии, Китая).

«Отдельной проблемой является разработка точных методов оценки плоидности на разных стадиях развития и контроля состояния экспериментальных популяций на предмет появления в них фертильных тетраплоидных особей. В перспективе получение изолированного тетраплоидного устричного стада для устриц на Дальнем Востоке позволит быстро производить желаемых триплоидов в промышленных масштабах», — рассказал Кирилл Винников.

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