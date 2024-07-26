Пошлина на рыбу остается на прежнем уровне

Минэкономразвития разместило информацию о ставке вывозной таможенной пошлины для товаров, по которым этот показатель привязан к курсу доллара, на август.

Ставка вывозной таможенной пошлины на товары, указанные в пункте 1 постановления правительства РФ от 21 сентября 2023 г. № 1538, в августе составит 4,5% от таможенной стоимости, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в список товаров, попадающих под курсовые экспортные пошлины, входит и продукция из рыбы и морепродуктов.

В октябре и ноябре ставка составляла 7%. В декабре снизилась до 5,5%, на том же уровне оставалась и в январе. В феврале она составила 4,5%. Затем с марта по июнь ставка держалась на уровне 5,5%. В июле снизилась до 4,5%.

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