Ханку избавляют от бесхозных сетей

В Приморском крае акваторию и берега озера Ханка чистят от брошенных сетей и другого мусора. Работы ведутся в рамках госконтракта и продлятся до конца сентября.

За исполнением работ следят специалисты краевого министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов. Финансируется уборка за счет субсидий из федерального бюджета.

Исполнитель контракта уже собрал 1,2 кубометра бесхозных орудий лова и мусора, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал министерства. «Улов» отправили в специальные места для утилизации.

Напомним, что Ханка играет важную роль в промысле пресноводных рыб в регионе. Озеро обеспечивает большую часть пресноводного вылова Приморья.

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