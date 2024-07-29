В Приморье готовятся к кетовой путине

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Приморском крае определила принципы добычи кеты на 2024 г. Раньше всего лов этого вида лососей откроется в Тернейском округе.

К добыче кеты в Тернейском муниципальном округе Приморья в этом году разрешено приступить с 15 августа. Для промышленного лова в этом районе выделено 460 тонн, для традиционного — 11,45 тонны этого вида лососей. Завершиться добыча должна 10 октября. Такое решение приняла региональная комиссия по анадромным, сообщает корреспондент Fishnews.

В Лазовском и Ольгинском муниципальном округах добыча кеты откроется с 21 сентября и будет разрешена до 25 октября включительно. В Лазовском округе для традиционного промысла коренных малочисленных народов отвели 1,85 тонны, в Ольгинском — 14,05 тонны.

Еще 17,07 тонны суммарно комиссия оставила в резерве.

Также решено продлить сроки промысла симы в Тернейском округе до 10 августа. Решение распространяется как на промышленный лов, так и на традиционное рыболовство коренных малочисленных народов.

По данным на 25 июля, рыбаки Приморского края поймали 1784 тонны горбуши и 19 тонн симы. В этом году специалисты отмечают хорошие подходы горбуши в Тернейском округе.

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