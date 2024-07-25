Горбуша хорошо пошла на север Приморского края

По данным на 24 июля, в Тернейском муниципальном округе предприятия взяли 1775 тонн горбуши. Это в 2,9 раза выше результата на ту же дату 2022 г., сообщили в Приморском теруправлении Росрыболовства.

Промысел горбуши в Тернейском округе в этом году идет с большой прибавкой к уровню предыдущего четного года. Изначально для промышленного рыболовства региональная комиссия по регулированию вылова анадромных предусмотрела 954,7 тонны. Но затем в связи с высокими подходами объем дважды корректировался: на 900 тонн и 1500 тонн. После корректировок суммарно к освоению было рекомендовано 3355 тонн.

Если сначала предполагалось, что промысел будет открыт до 31 июля, то затем этот срок был продлен до 10 августа включительно.

На период путины и нереста тихоокеанских лососей на реках Тернейского и смежных с ним районов приняты усиленные меры рыбоохраны, рассказали Fishnews в теруправлении.

О хороших подходах горбуши в подзоне Приморье (в этом промысловом районе рыбачит Приморский край) ранее сообщили и в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

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