Съемки с воздуха упрощают учет лососей в магаданских реках

Для наблюдения за ходом лососей магаданские ученые все чаще применяют беспилотники. В этом году помимо работы на основных нерестовых водоемах Тауйской губы планируется задействовать дроны при исследовании малых рек залива Одян и полуострова Тайгонос.

Магаданский филиал ВНИРО продолжает активное использование беспилотных аппаратов роторного типа (БПЛА) для научного сопровождения лососевой путины на реках региона. В прошлом сезоне облеты на БПЛА позволили получить качественные материалы о характеристиках нерестовой миграции тихоокеанских лососей в реки Тауйской губы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, в этом году беспилотники также широко используются на основных нерестовых реках Тауйской губы, в ходе автомобильных выездов, пеших обследований и сплавов на лодках. Кроме того, планируется использовать дроны при исследовании малых рек залива Одян и полуострова Тайгонос.

По мнению ученых, применение комбинированного способа доставки БПЛА на труднодоступные территории и отдаленные участки рек позволяет оптимизировать учет тихоокеанских лососей и выводит аэровизуальные наблюдения на качественно новый уровень.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews