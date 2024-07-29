Реки Приморья зачищают от браконьеров и их сетей

В Приморском крае с начала «красной» путины, стартовавшей в конце мая, сотрудники рыбоохраны привлекли к административной ответственности 286 нарушителей. Изъято более 3 км браконьерских сетей.

Всего у нарушителей изъяли 113 сетных орудий, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства. Общая сумма наложенных административных штрафов с начала лососевой путины составила 263 тыс. рублей. Из них в государственную казну взыскано 57,3 тыс. рублей, уточнили в теруправлении.

Инспекторы отмечают, что от эффективности рыбоохранных мероприятий зависят воспроизводство и увеличение численности лососей, устойчивость и рост их промысла в Приморье.

Напомним, что в этом году в Тернейском округе на севере края вылов горбуши идет с большой прибавкой. На 24 июля добыто 1,775 тыс. тонн этой рыбы, что в 2,9 раза превышает уровень 2022 г.

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