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Правительство выпустило практически все акты, необходимые для реализации закона о новых принципах закрепления рыболовных участков и электронных аукционах в рыбной отрасли

Что ждет добывающие предприятия: правовая база пополняется

Правительство выпустило практически все акты, необходимые для реализации закона о новых принципах закрепления рыболовных участков и электронных аукционах в рыбной отрасли. Fishnews собрал информацию о вышедших документах.

Постановлением от 13 июля 2024 г. № 959 правительство определило принципы расчета и взимания платы за перезакрепление без торгов — конкурсов и аукционов — рыболовных участков. Определены формулы, по которым будет рассчитываться платеж в случае с участками для промышленного вылова анадромных рыб и в других случаях (в том числе для организации любительской рыбалки).

Пользователи участков для добычи анадромных рыб должны будут выполнять соглашения с региональными властями об участии в социально-экономическом развитии территорий. Конкретные обязательства будут определять на региональном уровне, но список возможных направлений предусмотрело федеральное правительство — распоряжением от 4 июля 2024 г. № 1764.

Постановлением от 4 июля 2024 г. № 915 утверждены правила подготовки и согласования проекта соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона. Функции по согласованию соглашений закреплены за региональными комиссиями по анадромным (приказ Минсельхоза от 21 декабря 2023 г. № 932)

Новой обязанностью пользователей участков станет организация производственного контроля — работы по выявлению и предупреждению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Правила для обеспечения такой деятельности предприятия могут найти в постановлении от 18 мая 2024 г. № 625.

Согласно новому закону, новые рыболовные участки, а также те, по которым договоры не были перезаключены без торгов либо были расторгнуты, будут распределяться через электронные аукционы. Конкурсы законодатели оставили только для участков традиционного рыболовства КМНС. Новые правила организации и проведения конкурсов для закрепления рыболовных участков утверждены постановлением правительства от 28 мая 2024 г. № 693.

Правила подготовки и заключения договора пользования участком для различных случаев — без торгов, по итогам конкурса или аукциона — предусматривает постановление от 31 мая 2024 г. № 740.

Новый закон предполагает переход от предоставления прав на вылов через «молоточные» аукционы на электронный формат торгов. При этом данные о недобросовестных участниках аукционов в рыбном хозяйстве будут вноситься в специальный реестр. Вести его будет Росрыболовство. Правила ведения реестра утверждены постановлением от 9 апреля 2024 г. № 439. За федеральным агентством закреплены полномочия по организации электронных аукционов.

Теперь осталось выпустить правила организации и проведения электронных аукционов. Они определят алгоритмы торгов для распределения долей квот вылова, договоров пользования водными биоресурсами и договоров пользования рыболовными участками.

Напомним, что федеральный закон об электронных аукционах в рыбной отрасли и новых принципах распределения рыболовных участков вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

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