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Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ. Фото из личного архива Вячеслава Зиланова

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Опубликована четвертая, заключительная, часть статьи Вячеслава Зиланова о министре рыбного хозяйства СССР Александре Ишкове. В ней заслуженный работник отрасли вспоминает, в частности, одну из попыток сместить Александра Акимовича с высокого поста.

В 1965 г. завершалась VII пятилетка, точнее семилетка, директивы которой принимались при Хрущеве в 1959 г., а заканчивалась она уже при Брежневе. Проходила семилетка под лозунгом «Догнать и перегнать Америку».

«В итоге рыбная отрасль задачу в основных компонентах решила. Вылов СССР в 1965 году составил 5,7 млн тонн — больше, чем у Соединенных Штатов, по потреблению на душу населения пока отставали, но не намного. Перспективы к дальнейшему развитию были обнадеживающими», — отмечает Вячеслав Зиланов в статье для Fishnews.

По его словам, каких-то неожиданностей для отрасли на XXIII съезде КПСС не ожидалось. Делегатами съезда были рыбаки и министр рыбного хозяйства. И вдруг в, казалось бы, ясную погоду грянул гром. И нешуточный.

На съезде всемирно известный писатель, лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов в своем выступлении буквально обрушился с критикой на министра Александра Ишкова.

«Пропадает тихий Дон…Азовский бассейн стоит перед реальной угрозой полного истощения рыбных запасов уже в ближайшее время. Если уловы только ценных рыб в нем достигали прежде свыше полутора миллионов центнеров в год, то в настоящее время они не превышают ста пятидесяти тысяч центнеров, то есть уменьшились в десять раз… не совсем продуманное хозяйствование министра рыбного хозяйства СССР товарища Ишкова уже поставило Азовский бассейн на грань катастрофы. … У Азовского моря «завтра» может не быть, если товарищ Ишков будет хозяйствовать так же, как и сегодня», — заявил Шолохов.

И далее пояснил: «…Хотелось мне выдать товарищу Ишкову по первое число, … но вечером встретился с фронтовыми друзьями, с давними товарищами, и черт меня дернул показать им выступление! Они обвинили меня в грубоватости, сказали, что товарищ Ишков неплохой человек и работник, и я дал им слово смягчить выступление. Поймите меня правильно, ведь чего только не сделаешь для фронтовых друзей! Хотелось бы мне покритиковать осетра, то есть министра. А тюльку — какой-нибудь Ростовский рыбвод — какой же смысл критиковать? Это выше моих возможностей. Дал слово — держись, и поэтому я умолкаю. Могу только торжественно воскликнуть в адрес товарища Ишкова: «Хай вин живе и пасется …на тюльке!» (на украинском — Прим. автора статьи)»

Не успели эти слова смолкнуть под гром аплодисментов, а недоброжелатели и завистники Александра Акимовича, коих было предостаточно, потирали руки — мол, будет непременно снят до окончания съезда. Да и в аппарате министерства многие так считали. И практика подсказывала: критика на съезде, да еще устами всемирно известного писателя — верный приговор на оставление государственного поста, обращает внимание Вячеслав Зиланов.

Как вспоминал тогдашний заместитель министра Николай Кудрявцев, на следующий день после выступления Михаила Шолохова Александр Ишков пригласил к себе в кабинет на Рождественский бульвар 12 секретарей обкомов КПСС из приморских регионов — участников съезда. В ходе беседы задал им вопрос: «Как по-вашему: я действительно такой плохой, как обо мне отозвался товарищ Шолохов?» Все дружно возразили и заверили в своей поддержке политики, которую ведет министерство. Было высказано и предположение, что «…очевидно, товарищ Шолохов озвучил подсказанную ему кем-то мысль…».

На съезде руководители областей и краев встали на защиту Александра Акимовича и тем самым предотвратили какие-либо оргвыводы из выступления писателя. А вот кто же был инициатором и посоветовал Шолохову выступить с обвинениями в адрес Ишкова? — задается вопросом автор статьи.

Этого так и не выяснили. «Полагаю, эта идея могла исходить только из аппарата ЦК КПСС и прежде всего от всесильного партийного идеолога Михаила Суслова. Именно он по традиции формировал состав выступающих на съездах и определял тезисы выступлений. Видимо, в ЦК КПСС была на примете новая, «своя», кандидатура на должность министра рыбного хозяйства», — рассуждает Вячеслав Зиланов.

На протяжении 40-летнего руководства рыбной отраслью Александра Ишкова ее центральный орган, в силу разных обстоятельств, четырежды менял статус в государственной системе, а сам Ишков два раз лишался ранга министра. Но при всех непростых для него обстоятельствах он отстаивал свою позицию: управление рыбной отраслью должно осуществляться посредством Министерства рыбного хозяйства. Такой подход остается актуальным и сегодня, подчеркивает автор статьи.

В феврале 1979 г. Александр Акимович под давлением партийной номенклатуры вынужден был в возрасте 73 лет уйти на пенсию. Он хорошо понимал, что возраст дает себя знать и уходить на покой надо. Вместе с тем Александр Ишков хотел покинуть должность министра рыбного хозяйства СССР в следующем году, после завершения выставки «Инрыбпром-80». Там он предполагал высказать свои мысли о путях дальнейшего развития как мирового рыболовства, так и отечественной рыбной отрасли.

«Итог деятельности министра Александра Ишкова кратко характеризуют две цифры: в 1940 году, когда он принял рыбное хозяйство, вылов составлял всего 1,3 млн тонн, а в 1975 году — 10,4 млн тонн. Таких впечатляющих успехов не добивался никто не только из его последователей в нашей стране, но и ни один министр рыболовства зарубежных государств», — резюмирует Вячеслав Зиланов.

О последних годах жизни Александра Акимовича и о том, каким он запомнился Вячеславу Зиланову в неформальной обстановке, читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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