Ученые ставят эксперимент с медицинскими масками и морским ежом

В Тихоокеанском океанологическом институте имени В.И. Ильичева ДВО РАН определяют влияние пластика на морских беспозвоночных. Специалисты выясняют, как медицинские маски воздействуют на сперматозоиды морских ежей.

Работы ведут сотрудники экотоксикологического отряда на МЭС «о. Попова», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал института.

Ученые отмечают, что гаметы морских беспозвоночных становятся более уязвимыми к токсическим веществам, присутствующим в их среде обитания. Прямой контакт с токсикантами может вызывать разнообразные мутации и токсичные эффекты. Это, в свою очередь, приводит к снижению численности популяций, а также к различным аномалиям в развитии их потомства.

«Особую тревогу вызывает проблема медицинских масок, оставшихся после пандемии. Эти изделия заполонили не только морские воды, но и побережья, создавая дополнительные угрозы для морской экосистемы. Их воздействие на окружающую среду требует тщательного изучения», — подчеркивают специалисты.

Для эксперимента ученые подготовили два вида медицинских масок: новые и «состарившиеся», которые специально в течение полугода находились под действием естественных факторов. Затем на основе этих материалов был изготовлен водный экстракт, в котором выдерживались сперматозоиды морских плоских ежей Scaphechinus mirabilis.

В лабораторных условиях будут проводиться эксперименты по определению генотоксичности и показателей других биохимических маркеров.

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