Над привлечением рыбаков из разных регионов подумают в Приморье

Проработать решение кадровых вопросов рыбной отрасли Приморья с помощью привлечения специалистов из других регионов поручил профильным ведомствам губернатор Олег Кожемяко.

Задача поставлена краевому министерству, в ведении которого находится рыбная отрасль, — министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов — по итогам совещания главы региона с представителями рыбной промышленности.

На встрече гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» Савелий Карпухин предложил сделать более планомерной работу по привлечению в рыбную отрасль кадров из других регионов. Такая мера, по его мнению, могла бы помочь в решении вопросов нехватки трудовых ресурсов.

Подготовить предложения министерству поручено совместно с компанией-инициатором и Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья, сообщает корреспондент Fishnews.

Также губернатор поставил задачу природоресурсному ведомству совместно с министерствами здравоохранения и образования и предприятием проработать вопрос включения в меню учреждений образования и здравоохранения в Приморском крае качественной продукции из филе минтая. Эта мера предложена для популяризации и повышения потребления рыбной продукции на внутреннем рынке.

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